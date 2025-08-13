যবিপ্রবির প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর ও প্রধান ফটক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক স্থাপিত যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সংস্কার ও মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রধান ফটকে স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন শেষে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদের কাছে চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেন। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— প্রথম ভিত্তিপ্রস্তরটি মেরামত ও সংরক্ষণ, প্রধান ফটকে স্থাপন, ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের বিচার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দাবিগুলো ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডে পাশ হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে, এজন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী আব্দুস সামাদ রানা জানান, ২০০৬ সালের ৫ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও প্রধান ফটকের স্থান নির্ধারণ করেন। তবে সরকার পরিবর্তনের পর ফটকের স্থান বদল ও ভিত্তিপ্রস্তর ভাঙচুরের মাধ্যমে ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। দ্রুত মেরামত ও পুনঃস্থাপনের পাশাপাশি নবীনদের কাছে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা।

