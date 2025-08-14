যশোরের কেশবপুরে যুবককে শ্বাসরোধ করে হত্যা

যশোরের কেশবপুরে তারেক সরদার (২৪) নামে এক যুবককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গৌরীঘোনা ইউনিয়নের বুড়িভদ্রা নদীর পাড়ে একটি ওলক্ষেতের পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,সিম তুলতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জোহর আলী লাশটি দেখতে পান এবং চিৎকারে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে এসে শনাক্ত করেন। নিহত তারেক গৌরীঘোনা গ্রামের মৃত শহিদুল সরদারের ছেলে। তিনি খুলনার ডুমুরিয়ার ভরাতিয়া সরকারি আবাসনে স্ত্রীসহ বসবাস করতেন এবং টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ করতেন।

নিহতের স্ত্রী রিমা খাতুন জানান,বুধবার বিকেলে (১৩ আগস্ট) তারেক বাড়ি থেকে টাকা আনতে যাবেন বলে বের হন, কিন্তু আর ফেরেননি। তার মোবাইল ফোনটিও বাড়িতে ছিল। সকালে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন।

পুলিশ জানায়, লাশের পেটের ডান পাশে ও ডান হাতের কনুইয়ে থেঁতলানো জখমের চিহ্ন, বাম কান দিয়ে রক্ত এবং নাক দিয়ে সাদা ফেনা বের হচ্ছিল। গলায় রশি দিয়ে শ্বাসরোধের দাগও পাওয়া গেছে। কেশবপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) খান শরিফুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।

