যশোর অভয়নগরে বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা জনি আটক

যশোরের অভয়নগরে ব্যবসায়ীকে মাটিতে পুঁতে রেখে চাঁদা আদায়ের ঘটনায় বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান জনি ও তার সহযোগী চলিশিয়া ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য তুহিনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার ভোরে খুলনা থেকে তাদের আটক করা হয়। বর্তমানে জনির মালিকানাধীন ‘কণা ইকো পার্কে’ র্যাব, ডিবি ও সেনাবাহিনীর সমন্বিত দল অভিযান চালাচ্ছে।
আটক আসাদুজ্জামান জনি নওয়াপাড়া বাজার গরুহাটা এলাকার কামরুজ্জামান মজুমদারের ছেলে। অপর আটক তুহিন চলিশিয়া ইউনিয়নের কোটা গ্রামের মাহমুদ শেখের ছেলে। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ২ আগস্ট নওয়াপাড়ার ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ কবীর টিপুকে অস্ত্রের মুখে বালুর মধ্যে পুঁতে রেখে ৪ কোটি টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগে ভুক্তভোগীর স্ত্রী আসমা খাতুন বাদী হয়ে অভয়নগর থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় জনির বাবাকেও আটক করা হয়েছে।
আসাদুজ্জামান জনি নওয়াপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে আগেই বহিষ্কার করা হয়। সূত্র জানায়, জনির বিরুদ্ধে ঘাট-গোডাউন দখল, চাঁদাবাজি, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং আলোচিত কৃষকদল নেতা তরিকুল হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। অপর সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের জমি নামমাত্র মূল্যে দখল করে তিনি ‘কণা ইকো পার্ক’ নির্মাণ করেন।
এ বিষয়ে ডিবি অফিসার ইনচার্জ মনজুরুল হক ভূঁইয়া জানান, “অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে।”