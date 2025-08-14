১৫ আগস্টের সূত্র ধরে অপরাধ করলেই ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

সরকারিভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের সদস্যরা যদি ১৫ আগস্টের সূত্র ধরে অপরাধ করার চেষ্টা করলেই আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেহেতু আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ।
তাই তাদের সড়কের নামতে দেওয়া হবে না।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বাংলানিউজকে এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ তাই কোনো অবস্থাতেই তাদের সড়কে নেমে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না। পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার জন্য সজাগ আছে। পাশাপাশি সব গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করছে ।
এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের ১৩ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ।
তারা হলেন, ঢাকা বংশাল থানা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মো. ওবায়দুল হক (৬০), টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. আতিকুর রহমান বুলবুল মিয়া (৫৬), বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো. আমিরুল ইসলাম ওরফে খোকা পাটোয়ারী (৫৭), ঢাকা যাত্রাবাড়ী থানার ৬৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান মনির (৪৭), বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক মাহাবুবুল হক হেলাল (৫৬), ঢাকা পল্লবী থানা ৪ নং ওয়ার্ড শ্রমিকলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান মুন্সি (৫৫), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও চকবাজার থানা ২৭ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন বাবু (৩৪), নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আহ্বায়ক মো. মাহবুবুর রহমান বাবু (৫৫), যাত্রাবাড়ী থানার দনিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হালিম আহমেদ (৪৩), ঢাকা তেজগাঁও থানার ২৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ আহ্বায়ক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ সাব্বির আহম্মেদ (২৩), আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য শামসুদ্দীন (৪৭), ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ (৫২), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ বংশাল থানা ৩৫ নং ওয়ার্ড গোয়াল নগর ইউনিটের সভাপতি নিতাই চাঁন ঘোষ ওরফে মন্টু ঘোষ (৬৬)।
গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সূত্রে জানা যায়, রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের সবার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।