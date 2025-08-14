ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার ৩৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বৃহষ্পতিবার ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার ৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানা ভৈরব চত্বরে সমাবেশ ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইমরান ইমরান হুসাইন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান প্রতিটি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কওমি মাদ্রাসা সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ মাহদী ইমাম।প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল আওয়াল।

প্রধান বক্তা মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল তিনি তার বক্তব্যে পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করে বলেন, পি আর পদ্ধতি ছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচন মানিনা। তাদের হুজুর কেবলা মোহনা পীর ও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের কথা বলেছেন বলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন মাহমুদের সঞ্চালনায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে বিশেষ অতিথিসমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মিয়া মোঃ আব্দুল হালিম।

আরো উপস্থিত ছিলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী সরদার, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আজিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল আহমেদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রেজওয়ান আহমেদ, দাওয়াহ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসিবুর রহমান, তথ্য গবেষণা ও প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আরিফ বিল্লাহ, অর্থ ও কল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তারিক আল হুসাইন, প্রকাশনা ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ রফিকুল হক হক রিফাত, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সামাউন, কওমী মাদরাসা সম্পাদক মুহাম্মাদ হুসাইন আহমাদ, আলিয়া মাদরাসা সম্পাদক মাসুদুর রহমান, স্কুল ও কলেজ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম হোসেন,

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুহাম্মাদ ইমরান হোসাইন, কার্যনির্বাহী সদস্য মুহাম্মাদ আবু হুরায়রা
ছাত্র সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব এইচ এম মহসিন শেখ, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার সেক্রেটারি, মুহাম্মাদ সহিদুল ইসলাম গাজী, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলা শাখার সভাপতি মুফতী আবু জর বিন হাফিজ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ যশোর জেলার শাখার আওতাধীন বিভিন্ন থানা শাখার নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে র‍্যালি বের হয়।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR