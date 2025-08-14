যশোর আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজে ৩দিন ব্যাপী স্পোর্টস, কালচারাল এবং ফুড ফ্যাস্টিভাল সম্পন্ন

বর্ণাঢ্য নানা আনন্দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে যশোর পুলেরহাটস্থ আদ্-দ্বীন সকিনা উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ৩দিন ব্যাপী স্পোর্টস, কালচারাল এবং হেলদি ফুড ফ্যাস্টিভাল সম্পন্ন হয়েছে।
১২ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানমালা ১৪ আগস্ট সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন কলেজ গ্রাউন্ডে স্পোর্টস অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মেডিকেল কলেজের গাইনী এন্ড অবস বিভাগের অধ্যাপক ডা. হাসানুজ্জামান। ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো: ইমদাদুল হকের করা বলে ব্যাটিং করে খেলার শুভ সুচনা করেন তিনি। মেডিকেলের পড়ালেখার চাপ সামলাতে এই ধরনের আয়োজন ইতিবাচক ভ‚মিকা রাখবে বলে মনে করেন অধ্যাপক ডা. হাসানুজ্জামান। ডা. মো: ইমদাদুল হক, আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশন পরিচালিত চারটি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্ত:মেডিকেল কলেজ খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা বলেন।
এদিন কলেজের বাংলাদেশী এবং ভারতীয় ছাত্রীরা আন্ত:বর্ষ ব্যাটমিন্টন, বাস্কেট বল, ক্রিকেট ম্যাচ, কেরাম, দাবা ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন। প্রতিদ্ব›িদ্বতাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন।
১৩ আগস্ট অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন যুক্তরাজ্যে প্রবাসী প্রখ্যাত শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ। আলোচনায় অংশ নিয়ে, মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মানবিক পৃথিবী গড়তে ভাল মানুষ হবার আহবান জানান তিনি।
এদিন হামদ-নাত, আবৃত্তি, একক সংগীত, দলীয় সংগীত, একক নৃত্য ও দলীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. সন্জয় সাহা। বিজয়ীদের নাম ঘোষনা করেন ফেজ-১ কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ডা. মারুফা আখতার।
১৪ আগস্ট জমজমাট হেলদি ফুড ফ্যাস্টিভাল আয়োজনের উদ্বোধন করেন খুলনা আদ্-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. উবায়দুল্লাহ ইবনে আলী। ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে স্বাগতিক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আজকের আয়োজনে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা নিজেদের হাতে খাবার রান্না বা তৈরি করে প্রমান করেছে তারা শুধু লেখাপড়ায় সেরা নয়, রাধুনীতেও সেরা। যা- যে রাধে সে চুলও বাধে প্রবাদটির সত্যতা।
ফুড ফ্যাস্টিভালে ৫টি বর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০টি স্টল দেন। বিভিন্ন নামের স্টলে হরেক রকম নকশা এবং মুখরোচক স্ব^াদের আড়াই শতাধিক বাহারী খাবারের পসরা সাজান তারা। বাংলাদেশী এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো স্টলে প্রদর্শন এবং বিক্রি করেন।
আয়োজন দেখতে আসেন আর্মি মেডিকেল কলেজ যশোরের প্রশাসনিক প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু জাহিদ সিদ্দিকী। এসময় তার সাথে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সবগুলো স্টল ঘুরে তিনি খাবারগুলো পরখ করে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপচারিতায় অংশ নেন।
সার্বিক আয়োজন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. সন্জয় সাহা।
নান্দনিক এই আয়োজনে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী, আদ্-দ্বীন নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ওয়েলফেয়ার সেন্টারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং অন্যান্য দর্শনার্থীরা উপস্থিত হয়ে খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন। সবার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। খাবার কিনতে স্টলগুলোতে ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করার দাবি জানান সবাই।