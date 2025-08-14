যশোরে ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে ১৬ বছরের তরুণ আটক

jessore atok map

যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নের হাটবিলা জামতলায় ৭০ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনায় সেই ১৬ বছরের তরুণকে আটক করেছে কোতয়ালি থানা পুলিশ। গত বুধবার রাতে নিজ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল গত শুক্রবার রাতে ওই বৃদ্ধার বাড়িতে।

মঙ্গলবার সকালে ওই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। রাতেই কোতয়ালি থানায় মামলা করে ওই বৃদ্ধার স্বজন।

নরেন্দ্রপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ হুমায়ন কবির জানান, মামলার পর বুধবার রাতেই তাকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ওই তরুনের নাম রাফিদ হাসান । সে সদর উপজেলার হাটবিলা গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে।

