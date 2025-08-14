চৌগাছায় জামায়াত ইসলামের কর্মী সম্মেলন

যশোরের চৌগাছায় জামায়াত ইসলামীর উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ আগর্ষ্ট) বিকাল ৪ টার কামিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এ কর্মী সম্মেলন এক আলোচনা সভায় পৌর জামায়াতের আমীর মাওঃ আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী যশোর- ২ আসন ও শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোসলেহ উদ্দীন ফরিদ,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা গোলাম মোরশেদ, জামায়াত ইসলামী উপজেলা নায়েবে আমির মাও নূরুল ইসলাম,
উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটার নুরুজ্জামান, জামায়াত ইসলামী উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রটারী মাষ্টার কামাল আহম্মেদ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কর্ম পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মাওঃ রেজাউল ইসলাম, কর্ম পরিষদ সদস মাও সামসুর রহমান।
উপজেলা জামায়াতের পৌর সহকারী সেক্রেটারী ও কামিল মাদ্রসার অধ্যক্ষ মাও রেজাউল ইসলাম এর পরিচালনায় কোরান তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাসুম বিল্লাহ, বক্তব্য দেন ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি মাও আজাদ, সহ জামায়াত ইসলামে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।