সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলার আসামি র‌্যাব-৬ যশোরের হাতে গ্রেফতার

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার মহেশপুর গ্রামের চাঞ্চল্যকর স্ত্রী হত্যা মামলার প্রধান পলাতক আসামিকে যশোর থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব-৬ যশোরের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে র‌্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার কৃষ্ণনগর পশ্চিমপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে পলাতক আসামি মো আসাদুল মন্ডল (৪৮)কে গ্রেপ্তার করেন। তিনি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার পশ্চিম মহেশপুর গ্রামের গোলবার মন্ডলের ছেলে।

র‌্যাব জানায়, নিহত রিনা খাতুন (৪০) ছিলেন আছাদুলের স্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরে আসামি নিজ বসতবাড়ি বিক্রির চেষ্টা করছিলেন। স্ত্রী আপত্তি জানালে তাদের মধ্যে কলহ ও বিবাদ চরমে ওঠে। চলতি বছরের গত ২৩ জুলাই দুপুরে বাড়ি বিক্রির বিরোধকে কেন্দ্র করে আছাদুল অন্যান্য সহযোগীদের সঙ্গে মিলে রিনাকে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহত রিনার বড় ভাই বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকে আছাদুল পলাতক ছিলেন। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় র‌্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করেন এবং অবশেষে যশোরের বাঘারপাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আটক আছাদুল মন্ডলকে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া মডেল থানায় পাঠানোর জন্য প্রক্রিয়া চালাচ্ছে র‌্যাব যশোর । বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে র‌্যাব যশোরের পক্ষ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR