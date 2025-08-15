৩২ নম্বরে ‘কিলার হাসিনা’ গানের তালে ভিডিও প্রদর্শন

১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নানা আয়োজনের বদলে এবার ভিন্ন দৃশ্য দেখা গেছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে সাউন্ড বক্সে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ‘কিলার হাসিনা’ গান বাজানো হয় এবং ডিজিটাল স্ক্রিনে হিন্দি গানের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

২০২২ সালে টি-সিরিজ থেকে প্রকাশিত এই গানটি গেয়েছেন অর্জুন কুমার ও তুলশী কুমার।

এরপর একে একে ‘ভালো হয়ে যাও মাসুদ তুমি’, পালিয়ে গেছে কাউয়া কাদেরসহ আরও কয়েকটি গান বাজানো হয়।

ধানমন্ডি ৩২-এ হেনস্তা ও মারধরের ঘটনা
এদিন সকালে ৩২ নম্বরে ফুলেল শ্রদ্ধা জানাতে এসে হেনস্তার শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকজন লোক। এর মধ্যে আজিজুর নামে একজন গণপিটুনির শিকার হন।
এছাড়া এক দম্পতিসহ আরও কয়েকজনকে কলার ধরা, চড়-থাপ্পড় ও হেনস্তা করা হয়। পরে পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সড়কের দুই পাশে পুলিশ ব্যারিকেড বসিয়েছে। শুধু গণমাধ্যমকর্মীদের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। দুই পাশে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন।

গুলশান ছাত্রদলের কর্মী তানজীব বলেন, মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে এবং আওয়ামী লীগের লোকজন যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না করতে পারে, সেজন্য আমরা এখানে আছি। দুই-একজন আওয়ামী লীগের লোক এসেছিল, আমরা সরিয়ে দিয়েছি।

পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি, তবে তারা জানিয়েছেন, সকাল থেকে কাউকে আটক করা হয়নি।

