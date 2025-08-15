যশোরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় যশোর জেলা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার যশোরে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় (ভারপ্রাপ্ত) সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন দেলোয়ার হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিয়ার রবিউল ইসলামসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।