যশোরে ডিবি পুলিশের অভিযানে চোরাই ইজিবাইক উদ্ধার, আটক ১

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের অভিযানে চোরাই একটি ইজিবাইক উদ্ধার ও এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে কেশবপুর বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক যুবক খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার মাগুরা ঘোনা, গোলদার পাড়ার শাহাবুদ্দিন গোলদারের ছেলে আমানুল্লাহ সাগর রনি (২৮)।

পুলিশ জানায়, যশোরের কোতয়ালী মডেল থানাধীন কিসমত নওয়াপাড়ার আব্দুর হালিম (৫০) ১০টি ইজিবাইক ভাড়া দিয়ে থাকেন। গত ১১ আগস্ট সকালে তার একটি হলুদ রঙের গ্লাসওয়ালা পুরাতন ইজিবাইক চালক নয়নের মাধ্যমে গ্যারেজ থেকে বের হয়। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গ্যারেজের পাশে রাস্তা থেকে আমানুল্লাহ সাগর রনি নামে এক ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে ইজিবাইকটি নিয়ে যায়।

কেশবপুর বাজার থেকে আমানুল্লাহ সাগর রনিকে (২৮) আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে ইজিবাইকটি নিজের হেফাজতে থাকার কথা স্বীকার করে। পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে কেশবপুরের বেতীকোলা এলাকা থেকে ইজিবাইকটি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত রনির বাড়ি খুলনার ডুমুরিয়া থানার মাগুরা ঘোনা গোলদারপাড়া এলাকায়। তাকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

