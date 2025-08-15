যশোরে জামায়াতে ইসলামী ব্যবসায়ী ফোরামের কর্মী সমাবেশ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যশোর জেলা পেশাজীবী থানার ব্যবসায়ী ফোরামের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে শহরের বাদশাহ ফয়সাল ইসলামি ইন্সটিটিউটের হলরুমে কর্মী ও সহযোগী সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যবসায়ী ফোরামের সভাপতি মাওলানা আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর কবির সোহেলের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যশোর জেলার অফিস সেক্রেটারি নুর-আলী নুর মামুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর সদর-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও সরকারি এম এম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি আব্দুল কাদের, পেশাজীবী থানার সেক্রেটারি জি এম আবু ফয়সাল এবং অফিস সেক্রেটারি মো. গাউসুল আজম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর-৩ আসনের প্রার্থী ভিপি আব্দুল কাদের।

