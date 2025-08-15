চৌগাছায় ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন

যশোরের চৌগাছা কামিল মাদ্রাসায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেছেন প্রখ্যাত শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ।
১৫ আগস্ট শুক্রবার সকালে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।
প্রায় আড়াই হাজার বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ শিশু রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ক্যাম্প থেকে। মেডিসিন, গাইনি, শিশু, চক্ষু ও দন্ত রোগের সেবা প্রদান করেন যশোর আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক টিম। চৌগাছা পৌর এলাকার বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ শ্রেণী পেশার মানুষ সকাল থেকে সেবা পাবার জন্য মাদ্রাসায় উপস্থিত হন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক্তার মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি মানুষের অধিকার। বোনের প্রতি ভাইয়ের যেমন অধিকার থাকে তেমনি আমরা সেবাকে অধিকার মনে করি।
তিনি বলেন আয়োজক সংগঠন শহীদ জাবির- আল আমিন স্মৃতি সংসদ কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এখানে হিন্দু এবং খ্রিস্টান সদস্যরাও রয়েছেন। দুই তিন মাস পর আরও সুন্দর ভাবে এ ধরনের আয়োজন করা হবে। আমরা আমাদের সাধ্যমত ওষুধও ফ্রি দেওয়ার চেষ্টা করছি।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা গোলাম মোরশেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যশোর আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার মো: ইমদাদুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চৌগাছা পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র মাস্টার কামাল আহমেদ।
চিকিৎসা ক্যাম্পে ১১ শতাধিক রোগীকে ফ্রি ওষুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া তিনশো কোরআন শরীফ ফ্রি বিতরণ করা হয়।
সেবা পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন রোগীরা।