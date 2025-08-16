শেখ মুজিবের জন্য দোয়া মাহফিল, ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ আটক ৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নোয়াখালীর কবিরহাটে আয়োজিত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে অংশ নেওয়ায় ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাতে উপজেলার চাপরাশিরহাট ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের সাতবাড়িয়া জামে মসজিদ এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন সাতবাড়িয়া জামে মসজিদের ইমাম নিজাম উদ্দিন, মুয়াজ্জিন নজরুল ইসলাম ও ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য মো. করিম।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেল সোয়া ৫টার দিকে প্রয়াত ছাত্রলীগ নেতা স্বপন মোল্লার বাড়িতে ‘স্বপন মোল্লা স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এর ব্যানারে স্থানীয় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন দোয়া পরিচালনা করেন। পরে ওই মাহফিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।
এ ব্যাপারে কবিরহাট থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া বলেন, দোয়া মাহফিলে অংশ নেওয়ার ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে।