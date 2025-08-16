যশোরে সাড়ম্বরে ঢাক-ঢোল বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন

সমবেত উলু ধ্বনি, ঢাক আর শাখ বাজনার মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তের অংশগ্রহণ- জনস্রোত এগিয়ে চলে। পথচারী, দোকানীসহ রাস্তার দুই ধারে উপস্থিত সবার চোখে বিস্ময়, এমন উৎসব মুখর আবহ শহরবাসী অনেকদিন দেখেননি। যশোরে সাড়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন চলছে। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দ উচ্ছাসের মধ্য দিয়ে শনিবার দিনভর নানা কর্মসূচিতে জন্মাষ্টমীর আনুষ্ঠিকতা চলে।
সকাল ৯টায় টাউন হল মাঠে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভক্তিগীতি, গীতা পাঠ, শাস্ত্রীয় নৃত্য, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জন্মাষ্টমী আনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সবার উপস্থিতিতে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করা হয়। মঙ্গল প্রদ্বীপ প্রজ্জ্বালন শেষে শোভাযাত্রা শুরু হয়।
প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল এ শোভাযাত্রা টাউন হল মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে বেজপাড়া পূজা সমিতি মন্দির ও ঘোষ বাড়ীর মাঠে প্রবেশ করে। শোভাযাত্রা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ, গীতা পাঠ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতয় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
সকালে টাউন হল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য, ও স্বাগত বক্তব্য দেন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দীপংকর দাস রতন। প্রধান অতিথি ছিলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা প্রশাসক মো. আজহারুল ইসলাম, পুলিশ সুপার রওনক জাহান, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, জেলা জামায়াতে ইসলামী আমীর গোলাম রসুল, প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন।
মূখ্য আলোচক ছিলেন, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞান প্রকাশানন্দজি মহারাজ। আলোচক ছিলেন, সদর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি রবিন কুমার পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কুমার সরকার, পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক উৎপল ঘোষ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও উস্কানিদাতা হত্যাকারীর চেয়ে বড় অপরাধী। অসত্য ও মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, ষড়ঋপুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হচ্ছে ধর্মের কাজ। প্রকৃত ধার্মিক তিনি, যিনি আরেক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আরেক ধর্ম পালনে সহযোগিতা করেন।
তিনি আরও বলেন, সব ধর্মের মানুষের মাঝে যে ঐক্য আজ দেখা গেছে তা অভূতপূর্ব। এ ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ধর্ম পালনে কেউ বাধা দিলে প্রশাসন তার পাশে থাকবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার পাশে থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ জয়ন্ত বিশ্বাস, সিআইপি শ্যামল দাস, ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দুলাল সমাদ্দার, অ্যাডভোকেট প্রশান্ত দেবনাথ, যুগ্ম-সম্পাদক রতন আচার্য্য, অধ্যাপক দেবাশীষ রাহা, জেলা পূজা পরিষদের সহ-সভাপতি জয়ন্ত বিশ্বাস, দুলাল সমাদ্দার, অ্যাডভোকেট প্রশান্ত দেবনাথ, যুগ্ম-সম্পাদক রতর আচার্য্য, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অভিজিৎ বিশ্বাস, গণসংযোগ সম্পাদক গৌরব ঘোষ, সদর উপজেলা পূজা পরিষদের সভাপতি রবিন কুমার পালসহ যশোরের ১৫টি ইউনিয়ন, আটটি উপজেলা থেকে আগত পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও ভক্ত অনুরাগী।