চৌগাছায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের তিথিতে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

যশোরের চৌগাছায় যুগবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পবিত্র গীতা পাঠ, মঙ্গল প্রদীপ প্রজনন , র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৬ আগষ্ট) শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির (নামযজ্ঞের মাঠ)
প্রথমে সকাল ৯ টার শ্রীকৃষ্ণের পূজা, হোম,মঙ্গলরতি সকাল ১০ টার দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন, সকাল ১১ আলোচনা সভায় উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ বলাই চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে ও পৌর পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ কুমার রায়ের সঞ্চালন পবিত্র গীতা পাঠ করেন ডাঃ মৃতুম জয় ।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম বিশেষ অতিথি সে উপস্থিত ছিলেন হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা বি এন পির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুল হাসান, উপজেলা জামায়াত ইসলামী সেক্রেটার নুরুজ্জামান, উপজেলা পৌর বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা আওয়ালিয়ার, উপজেলা জামায়াত ইসলামের সহ সেক্রেটারি মাস্টার কামাল আহমেদ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য ও বিএনপির নেতা গোবিন্দ কুমার রাহা, প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ রহিম, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আইন বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক শ্যামল দত্ত, জন্মাষ্টমী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ধীরেন্দ্রনাথ দে,যুগ্ন আহবায়ক অনন্ত সরকার,শ্যামল বিশ্বাসে,
সদস্য সচিব নির্মল কুন্ডু,ধর্মীয় আলোচনা করেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি নিমাই কুমার সরকার, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের গ্রন্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রশান্ত কুমার পাল,, জন্মাষ্টমী উদযাপন কমিটির সদস্য পবিত্র সিংহ, মিটুন দে,সুনীল দে,খুব সুব্রত সরকার স্বপন দাস,মানিক দাস,ক্ষীরদ সরদার, নিমাই সরদার যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা অর্চনা ও নন্দ উৎসব পরিচালনা করেন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণে মন্দিরে পুরোহিত মদন গোষাই সহযোগিতা করেন উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ সভাপতি সুকুমার সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী ও উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে
জন্মাষ্টমী র্যালি বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষের শেষ নাম যজ্ঞের মাঠে সমাপ্তি হয়।দুপুর ১ টার ভক্তবৃন্দ জন্য প্রসাদ বিধান করা হয়।