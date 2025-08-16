আসন দিয়ে আমাদের কেনা যাবে না: হাসনাত

সংসদীয় আসনের ভাগ দিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) কেনা যাবে না বলে হুঁশিয়ার করেছেন দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণপরিষদ নির্বাচন’ শীর্ষক আলোচনায় তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।

জাতীয় নির্বাচনে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হাসনাত বলেন, ‘আসন দিয়ে আমাদের কিনতে পারবেন না। মিডিয়ায় চরিত্র হননের চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেনি। আগের মতো পুলিশ বা প্রশাসন নয়, নির্বাচনের মূল ভূমিকা পালন করবে জনগণ।’

হুঁশিয়ারি দিয়ে হাসনাত বলেন, যেসব কারণে জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে, সেগুলো সঙ্গে নিয়ে আবারও সরকার গঠন করা হলে কঠিন গণপ্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে।

আওয়ামী লীগ বাহাত্তরের সংবিধান দিয়ে সব অপরাধের বৈধতা দিয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য যে অভ্যুত্থানের পর আমরা মিলিটারি, প্রশাসন ও মিডিয়ার সংস্কার করতে পারিনি।’

হাসনাত বলেন, ‘এনসিপিকে শত্রুজ্ঞান করে লাভ নেই। কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারে, রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেব।’

নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের টাইমলাইন নিয়ে কিছু আসে-যায় না। নভেম্বর-ডিসেম্বর হলেও আপত্তি নেই। তবে ‘রুলস অব দ্য গেম’ বাতিল করে নির্বাচন করতে হবে। গণপরিষদ নির্বাচন করতে হবে।’

 

