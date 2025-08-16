যশোর শার্শা সীমান্তে বিএসএফ’র ঠেলে পাঠানো ৩ জন আটক

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে তিনজনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। এর মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন।
শুক্রবার গভীর রাতে ভারতের মোস্তফাপুর সীমান্তের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে শার্শার শালকোনা সীমান্ত দিয়ে পাঠায়।
আটকরা হলেন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শেখপাড়া গ্রামের শাহিন শেখ (৩০) ও সাগর শেখ (২৮), এবং ভারতের আসাম প্রদেশের আনোয়ার হোসেন (২৫)।
শাহিন শেখ জানান,তারা হরিয়ানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। স্থানীয় পুলিশ আটক করে বিএসএফ’র কাছে দেয় এবং কয়েকদিন ক্যাম্পে রাখার পর সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়।
শার্শা থানার ওসি কেএম রবিউল ইসলাম জানান, গভীর রাতে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরার সময় পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নেয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।