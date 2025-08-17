এ.আই.জি মো. আবু তালেবের ইন্তেকাল

নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার গন্ডবগ্রামের কৃতি সন্তান, এ.আই.জি (প্রশাসন), প্রিজন হেড কোয়ার্টার, ঢাকা এবং সাবেক জেল সুপার মো. আবু তালেব আর নেই। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি স্ট্রোকজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট বছর। মো. আবু তালেব দীর্ঘ কর্মজীবনে সততা, দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার, সাতক্ষীরা জেলা কারাগার, নাটোর জেলা কারাগার এবং যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
সর্বশেষ তিনি প্রিজন হেড কোয়ার্টারে এ.আই.জি (প্রশাসন) পদে কর্মরত ছিলেন। মানবিক গুণাবলিতে অনন্য ছিলেন আবু তালেব যারা তাকে কাছ থেকে দেখেছেন তারা জানেন—আবু তালেব ছিলেন একজন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও পরোপকারী মানুষ। রাজনৈতিক হয়রানিমূলক একাধিক মামলায় অনেককে যখন কারাবরণ করতে হয়েছে, তখনও তিনি বন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ করেছেন।
বিশেষ করে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে দায়িত্ব পালনকালে অসংখ্য মানুষ তার সদাচরণ ও দয়ার স্মৃতিচারণ করেছেন। স্থানীয়রা জানান, কর্মক্ষেত্রে কঠোরতা থাকলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সহজ-সরল ও অমায়িক। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটির মৃত্যুতে এলাকাবাসীর মাঝে গভীর শোক নেমে এসেছে।
এক শোকবার্তায় বলেন— “মো. আবু তালেব ছিলেন একজন আদর্শবান সরকারি কর্মকর্তা এবং মানবিক মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সবার সাথে ভদ্র ব্যবহার করতেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন। তার মৃত্যুতে দেশ এক অসাধারণ মানবিক চরিত্রের মানুষকে হারালো।