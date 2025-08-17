বেনাপোলে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল বেনাপোল পৌর শাখার উদ্যোগে ৭ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতেই কর্মীসভার আয়োজন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে বেনাপোল পৌর এলাকার পৌর বিয়ে বাড়ি কমিউনিটি সেন্টারে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে তার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, স্বেচ্ছাসেবক দল একটি সুসংগঠিত সংগঠন। প্রতিটি নেতা-কর্মীকে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে হবে।

কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুস সাকিব সবুজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আল মামুন শাওন ও শরীফ আলামিন শুভ। সভাপতিত্বে করেন পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. শহিদুল ইসলাম শহিদ। সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব মো. ওমর ফারুক।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বেনাপোল পৌর বিএনপির সভাপতি মো. নাজিম উদ্দীন, সহ-সভাপতি মো. শাহাবুদ্দিন, একেএম আতিকুজ্জামান সনি, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ, প্রচার সম্পাদক মো. আব্দুল মুন্নাফ, ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মুসা করিম, ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

এছাড়াও বেনাপোল পৌর যুবদলের সদস্য সচিব রায়হানুজ্জামান দিপুসহ পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা কর্মীসভায় অংশ নেন।

