আসন ভাগাভাগির আলোচনা ফরমালি হয়নি: নজরুল ইসলাম

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে দলীয় ফোরামে কোনো আলোচনা ফরমালি (আনুষ্ঠানিকভাবে) হয়নি। জোটের আলোচনাও হয়তো তফসিল ঘোষণার পর হবে।
আর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে সবাই মিলে একসাথে সেই দায়িত্ব পালন করব।
রোববার (১৭ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে প্রায় দেড়ঘণ্টার বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উপস্থিত ছিলেন।
অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা আসন ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলছেন, বিএনপির অবস্থান কী—এমন প্রশ্নের জবাবে দলটির এই নেতা বলেন, আসন ভাগাভাগির বিষয়ে কোনো আলোচনা আমাদের দলে এখনো হয় নাই। আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেছিলেন, যারা আমরা যুগপৎ আন্দোলনে একসাথে কাজ করেছি, আমরা সবাই মিলে একসাথে থাকব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আমরা একসাথে সেই দায়িত্ব পালন করব। এখানে আসন ভাগাভাগির কোনো আলোচনা এখনো ফরমালি হয় নাই।
ইসলামি দলসহ আপনাদের আগের যে জোট ছিল, আপনারা কি নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে যাওয়ার কোনো আলোচনায় আছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম খান বলেন, নির্বাচনের এখনো তফসিল ঘোষণা হয় নাই। আসন নিয়ে আলোচনা হয়তো নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরে, এখন এটা নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ নাই।
প্রসঙ্গত, শনিবার জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমাদের আসন দিয়ে কেনা যাবে না, আমরা বিক্রি হতে আসিনি। আমরা বিএনপি বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করব না।