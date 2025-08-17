যশোরে হামলার ঘটনায় আলিমের বিএনপি পদ স্থগিত

যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নে সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে হামলার ঘটনায় মেম্বার ডালিমের ভাই আব্দুল আলিমের পদ স্থগিত করেছে উপজেলা বিএনপি। শনিবার রাতে সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক জাহিদ হাসান টিটোর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য আব্দুল আলিম সংগঠনের শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
এর আগে শনিবার বিকেলে আরবপুরে সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলাকালে নজরুল ইসলাম নামে এক সদস্য ও তার পরিবার আলিম,মেম্বার ডালিম ও তাদের অনুসারীদের হামলার শিকার হন। নজরুলকে আহত অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় বিএনপির মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।