ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সভাপতি ঢাকা থেকে গ্রেফতার

ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সফিকুল ইসলাম অপু গ্রেফতার হয়েছেন। রোববার রাতে ঢাকা থেকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সফিকুল ইসলাম অপুর বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রয়েছে।
ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বিএনপি অফিস ভাংচুর অগ্নিসংযোগসহ তিনটি মামলা রয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঝিনাইদহে আনা হচ্ছে।
শফিকুল ইসলাম অপু ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী মসিউর রহমানকে তিনি পরাজিত করেন।
২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকীর কাছে পরাজিত হন। ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল হাই মৃত্যুবরণ করলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতির শূন্য পদে শফিকুল ইসলাম অপুকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।
ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মনজুর মোরশেদ জানান, ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সভাপতি সফিকুল ইসলাম অপু গ্রেফতার হয়েছেন। তাকে ঢাকার একটি বাসা থেকে ডিবি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আইনগত পক্রিয়ার জন্য তাকে ঝিনাইদহে আনা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে মামলা আছে। সোমবার সকালে তাকে আদালতে তোলা হবে। তিনি আরো বলেন ইতিমেধ্য পুলিশের একটি টিম ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।