যশোরের শার্শায় সেই পুরুষাঙ্গ কর্তন নিয়ে পলাতক ধর্ষক আটক

যশোরের শার্শায় ধর্ষনের চেষ্টাকারী পলাতক আসামি মুবায়দুল রহমান (৩৫) ৯ দিন পর আটক হয়েছে। সোমবার ১৮ আগষ্ট শার্শা থানা পুলিশ তাকে আটক করে। এর আগে গত ৯ আগষ্ট ওই ধর্ষনকারী উপজেলার পাড়ের কায়বা গ্রামে এক গৃহবধুকে ধর্ষনের চেষ্টাকালে ওই নারী তার পুরষাঙ্গ কর্তন করেন। এরপর থেকে ধর্ষক পলাতক ছিল।
আটককৃত ধর্ষক মুবাইদুল শার্শার পাড়ের কায়বা গ্রামের আতিয়ারের ছেলে।
ভুক্তভোগী নারী বলেন, মুবাইদুল তাকে প্রায় সময় কু-প্রস্তাব দিত। আমি তার কথায় রাজি হতাম না। ঘটনার দিন আনুমানিক রাত তিনটার সময় সে আমাদের ঘরের চালে ঢিল মারে। আমি বিষয়টি বুঝতে পেরে ঘর থেকে ধারালো ব্লেড নিয়ে বের হয়ে আসি। সে আগে থেকে ওৎপেতে থাকে ।
আমি বের হলে আমাকে ঝাপটে ধরে। এসময় সে মুখ চেপে ধরে মাটিতে ফেলে ধর্ষন এর চেষ্টাকালে আমি প্রতিরোধ করি এবং ব্লেড দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কর্তন করি। এবং চিৎকার দিলে তার সন্তান সহ স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং আশে পাশের লোকজনও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এসময় ধর্ষক পালিয়ে যায়।
শার্শা থানার ওসি কে এম রবিউল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে আসামি মুবাদুল ইসলামকে আটক করি। তাকে যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।