জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ–২০২৫ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে যশোরে র্যালি, আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোঃ আজাহারুল ইসলাম সপ্তাহের উদ্বোধন করেন।
পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার রওনক জাহান।
আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক যশোরে একটি আধুনিক ল্যাব স্থাপনের আশ্বাস দিয়ে দেশীয় মাছ রক্ষায় অভয়াশ্রম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরে বিশেষ অবদান রাখা মৎস্যচাষীও হ্যাচারি মালিকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে পৌর পার্ক পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।