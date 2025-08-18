যশোরে রাস্তাঘাট সংস্কার ও ড্রেনেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন

যশোরে নতুন উপশহর ব্লক-ই, এফ-ব্লক, সেক্টর-৭, সেক্টর-৮ ও এস-ব্লক এলাকার দীর্ঘদিনের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার ভগ্নদশার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন (স্মারকলিপি) জমা দিয়েছে তারা। সোমবার (১৮ আগস্ট ২০২৫) সকালে নতুন উপশহর এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের পূর্বের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয়ে রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কাদামাটি ও নোংরা পানিতে শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী ও সাধারণ মানুষ প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। স্থানীয় কয়েকটি প্লাস্টিক ও সার কারখানার বর্জ্যে ড্রেন ভরাট হয়ে পানি চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে আশপাশের ঘরবাড়ি ও মসজিদ-মাদ্রাসাসহ চারটি স্কুল ও একটি কলেজ চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

আবেদনে বলা হয়, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, কালভার্টের প্রতিবন্ধকতা ও নোংরা-আবর্জনায় ড্রেন বন্ধ হয়ে থাকায় এলাকাবাসী স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন। শিশু-বৃদ্ধরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন প্রায়ই। এছাড়া জলাবদ্ধতার কারণে ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়ছে। ড্রেনের অতিরিক্ত পানি অনেক বাড়ির ভিতরে ঢুকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করছে, ফলে বসবাস অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপশহর ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসক ও যশোর হাউজিং এস্টেট কর্তৃপক্ষের কাছে রাস্তাঘাট সংস্কার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার জরুরি সংস্কারের দাবি জানানো হয়েছে।

