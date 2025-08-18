চৌগাছায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালন

অভয়াশ্রম গড়ে তুলি” দেশি মাছে দেশ ভরি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে যশোরের চৌগাছায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে ।
সোমবার বেলা ১২ টার উপজেলা পরিষদ হলরুমে এক আলোচনা সভায় উপজেলা মৎস্য অফিসার তাসলিমা জেবিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা ইসলাম। বেড়গোবিন্দপুর বাওড় ব্যবস্থাপক রাকিব হোসেনের সঞ্চালনায় ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াত ইসলামে সেক্রেটারি মাওলানা নুরুজ্জামান,জামায়াত ইসলামী সহ সেক্রেটার ও মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল আহমেদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আনজুমান আরা মাহমুদা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিশু নিলয় মৎস্য কর্মকর্তা জামিল আহমেদ,জে এস এল এগ্রো ফিসারিজ প্রোভাইটার বি এম নেওয়াজ শরিফ, মৎস্য চাষীর সুফল বিশ্বাস, আব্দুল আহদ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানের আগে উপজেলা পরিষদ পুকুরে ৩৫ কেজি মাছের পোনা অপমুক্ত করা হয়। সফল ৩ জন মৎস্য চাষির ক্রিস্টের দেওয়া হয়।