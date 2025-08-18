যশোরে এক কোটি ২২ লাখ টাকার সোনাসহ দুই পাচারকারী আটক

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

যশোরে সদরের হামিদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ৮৩১ গ্রাম ওজনের ৫টি স্বর্ণের বারসহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৯বিজিবি)। আটককৃতরা হলেন রাজবাড়ী সদর উপজেলার সজ্জনকান্দা গ্রামের আব্দুল গনি সরদারের ছেলে আব্দুল হালিম (২৭) এবং শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার শুভগ্রামের নান্নু মাতবরের ছেলে শহিদুল ইসলাম (২৯)।

বিজিবি জানায়, সোমবার সকাল ৯টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর ব্যাটালিয়নের একটি টহলদল এ অভিযান চালায়। এ সময় আটককৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বর্ণের পাশাপাশি দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ ১৫ হাজার ৭৩০ টাকা জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য এক কোটি ২২ লাখ ২৫ হাজার টাকা। স্বর্ণের বারগুলো তাদের প্যান্টের পকেটে বিশেষ কৌশলে লুকানো ছিল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে, ঢাকার যাত্রাবাড়ী ও তেঘরিয়া কেরানীগঞ্জ এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে যশোর হয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়েরের পর আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন

