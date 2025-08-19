যশোরে নারী সমাবেশে নার্গিস বেগম: নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন হবে

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম বলেছেন,সরকার ঘোষিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যাদের জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা ও নিবন্ধন নেই, তারাই নির্বাচনের বিরুদ্ধে হুংকার দিচ্ছে।
সোমবার যশোর নীলগঞ্জ সাহাপাড়ায় নগর মহিলা দলের ১ নম্বর ওয়ার্ড শাখা আয়োজিত নারী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, “ভোট ছাড়া সরকার হয় না, জনগণের মতামতের প্রতিফলনও হয় না। কিন্তু ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা বন্দুকের নল ঠেকিয়ে জনগণকে অন্ধকারে বন্দি করে রেখেছিল।” তিনি দাবি করেন, বিএনপি সরকার নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার পথপ্রদর্শক ছিল এবং ভবিষ্যতেও তারেক রহমানের নেতৃত্বে নারী উন্নয়নে কাজ করবে।
সমাবেশে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক সেতু, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌসী বেগমসহ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন ডা. সানজিদা সোনিয়া।