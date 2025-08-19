শার্শায় মাছ চাষে ও বাণিজ্যে সেরা কুদ্দুস আলী বিশ্বাস’ পেলেন সম্মাননা

“অভয়শ্রম গড়ে তুলি দেশি মাছে দেশ ভরি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে যশোরের শার্শায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগষ্ট) সকাল ১০ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়াম কক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ বালার সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. কাজী নাজিব হাচান।
এর আগে প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শার্শা বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা অডিটোরিয়ামের মাঠে এসে শেষ হয়।
মৎস্য চাষে নিরলস পরিশ্রম এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় শার্শা উপজেলার শ্রেষ্ঠ মাছ চাষি হিসাবে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ সম্মাননা স্মারক পান বিশিষ্ট মাছ চাষী আলহাজ্ব কুদ্দুস আলী বিশ্বাস। এসময় উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ বালা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. কাজী নাজির হাসান কুদ্দুস আলী বিশ্বাসের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।
সম্মাননা স্মারক পেয়ে আলাস কুদ্দুস আলী বিশ্বাস বলেন, আমি খুব খুশি এবং আনন্দিত, আমি উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই সম্মাননা দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি কোন মাছ চাষী যদি আমার সহযোগিতা চাই তাহলে আমি তাদের পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করব।
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দীপক কুমার সাহা, সমবায় কর্মকর্তা আব্দুর রাশেদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জাহান ই-গুলশান, একাডেমিক সুপারভাইজার নুরুজ্জামানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও সুধীবৃন্দরা।