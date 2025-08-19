রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত ভোটকেন্দ্র বাতিল করতে হবে: রিজভী

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থাপন করা যেসব ভোটকেন্দ্র রয়েছে, সেগুলো বাতিল করে ভোটারদের উপযোগী ও নিরাপদ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি এই মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনামলে কিছু কেন্দ্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে। সরকারকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে পারেন।
নির্বাচন কমিশন দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করবে আশা ব্যক্ত করে রিজভী বলেন, বিএনপি এখনো নির্বাচনের রোডম্যাপের জন্য অপেক্ষা করছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের মনোনয়নপত্র কেনা ঠেকাতে পরিকল্পিতভাবে মব বা দলবদ্ধ বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে অভিযোগ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, সারাদেশেও একইসঙ্গে আইনবিরোধীভাবে মবের ঘটনা ঘটছে।