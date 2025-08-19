যশোরে বিজিবির অভিযানে স্বর্ণ পাচারকারী আটক

যশোরের রাজারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬৬৩ গ্রাম ওজনের পাঁচ পিস স্বর্ণবারসহ এক স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) এর একটি বিশেষ টহলদল এ অভিযান পরিচালনা করে।

আটক স্বর্ণ পাচারকারী সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার জিকরা গ্রামের আনোয়ারের ছেলে আফছার আলী (৪৫)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সদস্যরা খুলনা-যশোর মহাসড়কের রাজারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তল্লাশি চালান। এ সময় আটক ব্যক্তির প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দায় লুকানো অবস্থায় পাঁচটি স্বর্ণবার উদ্ধার করা হয়।

আফছার আলী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিজিবিকে জানান, ঢাকার কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া এলাকার চোরাকারবারীদের কাছ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে কলারোয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিজিবি জানায়, উদ্ধারকৃত স্বর্ণবারগুলোর ওজন ৬৬৩ গ্রাম এবং বাজারমূল্য প্রায় ৯৭ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। এছাড়া আটক ব্যক্তির কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ৬,৯১২ টাকা জব্দ করা হয়। সব মিলিয়ে জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় ৯৭ লাখ ৭৬ হাজার ৯৬৮ টাকা।

যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী এসপিপি, পিএসসি জানান, দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, স্বর্ণ, রূপা, মাদক, ডলার, রুপি, হুন্ডি ও চোরাচালান দমনে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ সফল অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি আরও জানান, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটক আফছার আলীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাকে যশোর কোতোয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

