কালিগঞ্জের ধুলিয়াপুর হাইস্কুলের ছাত্রী অহনা দাশের প্রয়াণে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

কালিগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ধুলিয়াপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী অহনা দাশ গত ১২ আগষ্ট নিজ বাড়িতে সর্প দংশনে আহত হয়ে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৬ আগষ্ট পরলোক গমন করে। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় ধুলিয়াপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তফা আবু রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী জান্নাতুন নাইম নাবা, ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ফাহিমা ফেরদৌস, সুমাইয়া আক্তার, রাবিয়া খাতুন, সাবা, ৮ম শ্রেণীর শান্তা, জাকিয়া, খাদিজা, প্রত্যাশা, ৯ম শ্রেণীর ছাত্র আমির হামজা ও ১০ম শ্রেণীর কোহেলী মল্লিক প্রমুখ।

অহনার স্মরণ সভায় স্মৃতিচারন করে আরো বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষক শেখ শামীম উর রহমান, সহকারী শিক্ষক শ্যামল কুমার ঘোষ, অসীমা রায়, দেবেশ কুমার ঘোষ ও প্রধান শিক্ষক মোস্তফা আবু রায়হান।

বক্তারা স্নেহময়ী শিক্ষার্থী অহনার অকাল প্রয়ানের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আব্দুর রহমান ও শ্রীমদ ভাগবত গীতা পাঠ করে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সজিব কুমার ঘোষ। এছাড়া অহনার আত্নার শান্তি কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রমেশ কুমার ঘোষ।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR