দেশে ফিরে অসুস্থ মির্জা ফখরুল, ভর্তি হাসপাতালে

চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত ১টার দিকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে ভর্তি করা হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
মির্জা ফখরুলের অসুস্থতার বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় থাইল্যান্ড থেকে চিকিৎসা শেষে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপর তিনি রাত ১টা পর্যন্ত গুলশানে বৈঠক করেন।
এরপর তিনি অসুস্থ বোধ করায় তাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ তাকে ইউনাইটেড হাসপাতাল নিয়ে যান।
১৩ আগস্ট চোখের চিকিৎসার জন্য সস্ত্রীক থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক যান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। চিকিৎসা শেষে ছয় দিন পর মঙ্গলবার তিনি দেশে ফেরেন।