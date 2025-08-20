কেশবপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত

যশোরের কেশবপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন । মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে যশোর-চুকনগর মহাসড়কের কেশবপুর বুঝতলা নামক স্থানে জয়দেব সরকার (৫০) নামে একজন স্বর্ণের দোকানের কর্মচারী এবং ভোর রাতে ঐ মহাসড়কের মধ্যকুল নামক স্থানে আবুল কাশেম (৭৫) নামে একজন পথচারী নিহত হয়েছেন।
জানা গেছে, কেশবপুর বাজারে একটি স্বর্ণের দোকানের কারিগর জয়দেব সরকার মঙ্গলবার রাতে কাজ শেষে বাই সাইকেলে করে বাড়িতে ফেরছিল। পথিমধ্যে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে যশোর-চুকনগর মহাসড়কের কেশবপুরের বুঝতলা নামক জায়গায় পৌছলে চুকনগরগামী TVS METRO মোটরসাইকেলের (নং -খুলনা মেট্রো হ -১৪-২৯৭০) পিছনে অজ্ঞাতনামা একটি পিকআপ ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জয়দেবের বাইসাইকেলের পিছনে গিয়ে ধাক্কা দেয়। এ ধাক্কায় জয়দেব সরকার বাইসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কের উপর পড়ে ঘটনাস্থলাই মারা যান। এ সময় মোটরসাইকেল চালক শাওন হোসেনও (২৭) গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় লোকজন কেশবপুর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে সংবাদ দিলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত শাওন হোসেনকে উদ্ধার করে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।
অপরদিকে মঙ্গলবার দিবাগত ভোর ৬ টার দিকে পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাক (যায় রেজিঃ নং- যশোর -ট ১১-৫২৪২) চুকনগর থেকে যশোরের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে মধ্যকুল নামক স্থানে পায়ে হেঁটে যাওয়া পথযাত্রী মধ্যকুল মাঝেরপাড়ার আবুল কাশেমকে ট্রাকটি পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
এসব ঘটনায় থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে এবং থানায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।