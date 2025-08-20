বেনাপোলে আজিজ মিস্টান্ন ভান্ডারকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ভোক্তা অধিকারের

যশোরের বেনাপোল বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও সংরনের দায়ে আজিজ মিস্টান্ন ভান্ডারকে এক লক্ষ
এ সময় তিনি বলেন, নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে বেনাপোল বাজারের আজিজ মিষ্টান্ন ভান্ডারকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি, দই তৈরির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় এক ল টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়। এছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ন ওষুধ বিক্রয়ের অভিযোগে মেডিসিন হাউজ নামের একটি ফার্মেসীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে বাজার তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে বলে তিনি জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বেনাপোল পৌর সভার স্যানেটারি পরিদর্শক রাশেদা বেগম, বেনাপোল পোর্ট থানার এসআই মিলন হোসেন।