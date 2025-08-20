যশোরের চৌগাছায় স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার((২০আগষ্ট) বিকাল ৫ টার ভাস্কর্য চত্বরে এক আলোচনা সভায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আবু বক্করের সঞ্চালনায়
বিশেষত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান যশোর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিজানির রহমান খান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম , উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জহরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি ইউনুচ আলী দফাদার,উপজেলা বিএনপির।
সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাসুদুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক ও এ্যাড.আলবদ্দিন খান, যবদলের আহবায়ক এম এ মান্নন,যশোর জেলা মহিলা দলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলেয়া বেগম,কেন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক দলের আইন বিষয়ক সম্পাদক উজ্জল হোসেন, যশোরজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলী হায়দার রানা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আজগার আলী ও যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর ছাত্তার, ছত্রদলের সদস্য সচিব ইমন হাসান রকি,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক হাছান খান,শরিফুল ইসলাম, আরিফ হোসেন অপু,যশোর জেলা ছাত্রদলের যগ্ন সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল ইসলাম, ছত্র নেতা ইমরান নাজিম,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব জামাল উদ্দিন সহ উপজেলা বিএনপি,যবদল,কৃষক দল,স্বেচ্ছাসেবক দল,
ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালিটি বাজারে প্রধান সব প্রদক্ষিণ শেষ প্রেসক্লাব
চত্বরে র্যালিটি সমাপ্তি হয়।