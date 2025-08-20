যশোরে সন্ত্রাসী ও ফ্যাসিস্টের দোসরদের গ্রেফতার দাবিতে মশাল মিছিল

যশোর শহরের চিহ্নিত সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী ও ফ্যাসিস্টের দোসরদের গ্রেফতারের দাবিতে যৌথ ভাবে মশাল মিছিল করেছে জেলা যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল।
বুধবার সন্ধ্যা রাতে শহরের আর এন রোড থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বস্তা পট্টির মোড়, চৌরাস্তা মোড় হয়ে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।
মিছিল থেকে নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা শান্তির যশোরকে সন্ত্রাসী জনপদে পরিণত করেছিল। সেই সন্ত্রাসী পরিবর্তিত পরিস্থিতির পর আজ প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফ্যাসিস্টের আশ্রিত চিহ্নিত সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ীরা লাগামহীন। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা কারণে ফ্যাসিস্ট এবং দোসর, চিহ্নিত, মাদক ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে। অবিলম্বে তাদেরকে গ্রেফতার করার আহ্বান জানান। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন নেতৃবৃন্দ।
মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক এম তমাল আহমেদ, সদস্য সচিব আনছারুল হক রানা, যুগ্ম-আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন বাবুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমির ফয়সাল, সদস্য সচিব রাজিদুর রহমান সাগর, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আলী হায়দার রানা, জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওমর ফারুক তারেক, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাপ্পি, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহনেওয়াজ ইমরান প্রমুখ।