সকলের অংশ গ্রহণে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে: অধ্যাপক নার্গিস বেগম

সকলের অংশ গ্রহণে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে: অধ্যাপক নার্গিস বেগম

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম বলেছেন, দেশের মালিক জনগণ, তারাই ঠিক করবে কিভাবে কাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে।  তারা কাদের ভোট দেবে না দেবে এটা তাদের একান্ত নিজের বিষয়। কিন্তু তাদের ভোটের অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ভোট দানের পরিবেশকে নিষ্কন্টক করতে হবে।সকলের অংশ গ্রহণে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে যাতে তারা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দের ব্যাক্তিকে ভোট দিতে পারে। জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১৬ বছর রাজপথ আকড়ে ছিলাম।

বুধবার যশোর নগর মহিলা দলের ৯ নম্বর ওয়ার্ড শাখা আয়োজিত নারী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। শহরের নাজিরশংকরপুর ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অধ্যাপক নার্গিস বেগম আরও বলেন, বিএনপি স্থিতিশীল, সমাজ , রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। আমরা এই দেশকে সকলের জন্য নিরাপদ আবাস ভূমি হিসেবে গড়তে চাই। তার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সকলের অংশ গ্রহণে নতুন বাংলাদেশ গড়তে হবে।
তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্টের রক্ত চক্ষু সহ্য করেও বিএনপি একজন নেতাকর্মীকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়নি। কিন্তু ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। বিএনপির শেকড় দেশের মাটি ও জনগণের মধ্যে অনেক গভীরে।

সমাবেশে বক্তব্য সভাপতিত্ব করেন নারী নেত্রী প্রভাষক মুর্তজা খাতুন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক সেতু, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসী বেগম, নগর মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক সাবিহা সুলতানা, নগর বিএনপির ৯ ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস ওয়াহিদ লিটন প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা মহিলা দল নেত্রী অ্যাড. মৌলুদা পারভীন।

