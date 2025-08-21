বেনাপোল পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।
বুধবার (২০ আগস্ট ২০২৫) বিকেলে বেনাপোল বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে র্যালিটি।
র্যালিতে নেতৃত্ব দেন পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ শহিদুল ইসলাম শহিদ ও সদস্য সচিব মোঃ ওমর ফারুক। এতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা ব্যানার ফেস্টুন ও দলীয় স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন পুরো বাজার।
এই উপস্থিত ছিলেন – বেনাপোল পৌর বিএনপির সভাপতি নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের ভারত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ্ব মেহেরুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান আক্তার, পৌর যুবদলের আহবায়ক মফিজুর রহমান বাবু, সদস্য সচিব মোঃ রায়হানুজ্জামান দিপু ও বেনাপোল পৌর যুবদলের সদস্য মফিজুর রহমান পিন্টু,
বেনাপোল পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম- আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর, মফিজুর, সদস্য রায়হান, রফিকুল ও বেনাপোল পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম- আহ্বায়ক সনি, তোফাজেল হোসেন তুহিন, তুহিন মোড়ল, সদস্য শাওন, মহাসিনসহ বিএনপি ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।
পথসভায় বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের ভোটাধিকার আদায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল অতীতে যেমন রাজপথে ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনি আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকবে।
সভা শেষে গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান স্লোগানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।