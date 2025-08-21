যশোর শার্শা সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় আটক ৮

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের শার্শা উপজেলার গোগা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় আটজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাঁদের মধ্যে সাতজন নারী-পুরুষ এবং একজন দালাল রয়েছেন।
আটক ব্যক্তিরা হলেন—ফাহিমা খাতুন (২২), মমিনা বেগম (৩৫), জান্নাতুল ফেরদৌস (৩৯), সুবাশ বিশ্বাস (৬০), পিতো বিশ্বাস (৬২), অর্পনা বিশ্বাস (৪৩), সাধনা বিশ্বাস (৫৫) এবং দালাল হাবিবুর রহমান (৩৩)। এঁরা সবাই দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

বিজিবি জানায়, গত বুধবার রাত সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে খুলনার ২১ বিজিবির গোগা ক্যাম্পের টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শার্শার গোগা গ্রামের সালামের মোড়ে অভিযান চালায়। টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করলে তাঁদের আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা স্বীকার করেছেন, তাঁরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। দালাল হাবিবুর রহমান সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত তাঁদের নিজস্ব অটোরিকশায় নিয়ে যাচ্ছিলেন।

২১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে নজরদারি ও টহল জোরদার করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী মানুষকেও নিয়মিতভাবে সচেতন করা হচ্ছে।
আটক ব্যক্তিদের শার্শা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR