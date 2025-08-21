সরকারি পাসপোর্টধারী ও কূটনীতিকরা ভিসা ছাড়াই পাকিস্তান সফর করতে পারবেন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ভিসা সংক্রান্ত একটি চুক্তি সইয়ের অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা জানান।

তিনি জানান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কূটনীতিকরা ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতি চুক্তির খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। চুক্তির ফলে সরকারি এবং কূটনৈতিক পাসপোর্ট যারা হোল্ড করছেন তারা এখন বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন। একইভাবে যারা পাকিস্তানে অফিসিয়াল বা কূটনৈতিক পাসপোর্ট ধারণ করছে তারাও বাংলাদেশ সফর করতে পারবেন।

তিনি আরও জানান, এটা আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস আমরা ৩১টি দেশের সঙ্গে করেছি। এ চুক্তি হবে পাঁচ বছরের জন্য।

