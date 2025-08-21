যশোরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে চার সন্ত্রাসী আটক বার্মিজ চাকু,মাদক ও এয়ার বাট উদ্ধার

যশোরে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে অস্ত্র ও মাদকসহ চার সন্ত্রাসীকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার মনোহরপুর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটককৃতরা হলেন যশোর সদরের ইছালি গ্রামের আব্দুল লতিফের পুত্র মাসুদুজ্জামান সুইট (৫০), বাঘারপাড়া থানার জয়নগর গ্রামের শওকত বিশ্বাসের পুত্র রিপন, নলডাঙ্গা গ্রামের মৃত আকবর মোল্ল্যার পুত্র শাহিনুর রহমান (৪৪) এবং সদর থানার সাড়ংডাঙ্গা গ্রামের মিজান বিশ্বাসের পুত্র ফিরোজ।

অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তারা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের দেহ তল্লাশি করা হলে দুইটি বার্মিজ চাকু, ২৫ গ্রাম গাঁজা, চারটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন এবং একটি এয়ার বাট উদ্ধার করা হয়।

পরে মাসুদুজ্জামান সুইটের বাড়িতে আরও একটি তল্লাশি অভিযান চালানো হলেও অতিরিক্ত কোনো অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। আটক চারজনকে উদ্ধারকৃত আলামতসহ বৃহস্পতিবার বিকেল বিকেল পাঁচটার দিকে যশোর কোতোয়ালী মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে হয়েছে।

