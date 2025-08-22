যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় মেয়ে নিহত, মা–বাবা গুরুতর আহত

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় হোসনা ইন (ইফফা) নামে ১৩ বছরের এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছেন; আহত হয়েছেন তার মা ও বাবা। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে উপজেলার বিজয়রামপুর খৈয়তলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবার সুত্রে জানা যায়, কেশবপুর থেকে প্রাইভেটকারে যশোর শহরে আসার পথে একটি অজ্ঞাতপরিচয় কভার্ডভ্যান পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে প্রাইভেটকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে। এতে গাড়িতে থাকা নড়াইলের সদর উপজেলার ভওয়াখালীর ইফফা, তার বাবা গিয়াস আহমেদ সোহেল ও মা স্বপনীল ইসলাম গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত ১১টা ১৫ মিনিটে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে ইফফাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত বাবা–মায়ের চিকিৎসা চলছে; স্বপনীল ইসলামের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

