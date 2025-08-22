গুম-খুনের বিচার ত্বরান্বিত করতে নির্বাচন চায় বিএনপি: মির্জা ফখরুল

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বিএনপি দেশের প্রতিটি নির্যাতিত মানুষের পক্ষে মন্তব্য করে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিগত সময়ের গুম-খুনের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য নির্বাচন চায় বিএনপি।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মায়ের ডাক আয়োজিত গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে মানববন্ধন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, গুমের শিকার হওয়া লোকদের সন্তানরা বড় হয়েছে, কিন্তু তাদের ফিরে পাইনি। আশা ছিল অভ্যুত্থানের পর গুম হওয়া ব্যক্তিদের খোঁজ পাবো, কিন্তু এখনও কিছুই হয়নি। গুম ও খুনের জন্য শেখ হাসিনার বিচার এ মাটিতেই হতে হবে।

তিনি বলেন, একটা বড় বিজয় অর্জন হয়েছে, যে বিষয়গুলো আমাদের পদে পদে কষ্ট দিচ্ছে তার এখনও সমাধান করতে পারিনি।

অন্তর্বর্তী সরকার গুম হওয়া পরিবারের সদস্যদের কান্না বন্ধ করতে এবং গুম কমিশনকে পাবলিকলি আনতে ব্যর্থ হয়েছে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, গুমের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি তাদের পাশে থাকবে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR