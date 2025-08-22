দ্বিতীয় ধাপে কলেজ পেতে শিক্ষার্থীদের যা করতে হবে

চলতি বছরে একাদশ শ্রেণিতে (২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তিতে অনলাইন আবেদনে প্রথম ধাপের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২৫ হাজার ৩৩ জন শিক্ষার্থী কোনো পছন্দের কলেজ পায়নি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ পেয়েও প্রথম ধাপে ভর্তির জন্য কলেজ মনোনয়ন পায়নি ৫ হাজার ৭৬৫ শিক্ষার্থী।

প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য জানা গেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, প্রথম ধাপে কলেজ না পাওয়া শিক্ষার্থীদের আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বিতীয় ধাপে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে তাদের অনলাইনে গিয়ে নতুন করে পছন্দক্রম ঠিক করতে হবে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক রিজাউল হক বলেন, যারা কলেজ পাননি, তারা অনলাইনে গিয়ে নতুন কিছু কলেজ যোগ করবেন। আসনের কোনো সংকট নেই, সব শিক্ষার্থীই ভর্তি হতে পারবে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট। এই ধাপের ফলাফল প্রকাশ করা হবে ২৮ আগস্ট। এরপর আবার ৩১ আগস্ট ও আগামী ১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় পর্যায়ে আবেদন করা যাবে। এভাবে বাছাই প্রক্রিয়ায় শেষ করে ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তির কাজ শেষ করা হবে। তারপর ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে।

বোর্ড সংশ্লিষ্টরা জানান, গত শিক্ষাবর্ষে ৪৮ হাজার শিক্ষার্থী প্রথম ধাপে কোনো পছন্দের কলেজ পায়নি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ পেয়েও প্রথম ধাপে ভর্তির জন্য কলেজ মনোনয়ন পায়নি সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষার্থী। আর একজনও শিক্ষার্থী পায়নি এমন কলেজ ছিল ২২০টি।

 

