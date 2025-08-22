শেখ হাসিনাকে থাপড়িয়ে দাঁত খুলে দেয়ার হুঁশিয়ারি রাশেদ খানের

শেখ হাসিনাকে থাপড়িয়ে দাঁত খুলে দেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। যশোরে আয়োজিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যকালে তিনি এ কথা বলেন।
তিনি বলেন,পালিয়ে গেলেও শেখ হাসিনা এখনো নিজেকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করে। এবং তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। শেখ হাসিনা তুমি যদি বাংলাদেশে আসো তোমার প্রধানমন্ত্রীত্ব ছুটিয়ে দেওয়া হবে। তুমি খুন করেছো গুম করেছ ছাত্রদের শহীদ করেছো। তোমার চোয়াল থাপড়িয়ে দাঁত খুলে দেয়া হবে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে যশোর জেলা গণ অধিকার পরিষদের উদ্যোগে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮-এর কোটা সংস্কার থেকে শুরু করে ২৪-এর রাষ্ট্র সংস্কার এবং নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি বিএম আশিকুর রহমান।
সমাবেশে তিনি আরো বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনী রোড ম্যাপ ঘোষণা করেছে। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। তবে নির্বাচনের আগে রাষ্ট্র সংস্কার, বিচার হতে হবে । সংস্কারের আগে নির্বাচন হলে ফ্যাসিবাদী সিস্টেম ফিরে আসবে।
তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে হাসিনা বিভেদ তৈরিতে চক্রান্ত করছে। আমাদের ঐক্য না থাকলে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে যাবে।
রাশেদ খানবলেন, নির্বাচনের আগে ফ্যাসিস্টের গোলামদের সচিবালয় ও প্রশাসন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। এদের রেখে নির্বাচন সম্ভব না।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের যারা অন্যায় করেনি তাদের সাথে জুলুম করা হবে না। কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে আপোষ নেই।
সমাবেশে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নূরুল হক নূর, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হাসান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন এবং খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল বক্তব্য দেন।