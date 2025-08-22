যশোরে পুলিশ হেফাজতে থাকা একজনকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা

পুলিশ হেফাজতে থাকা শফিকুল ইসলাম নামে এক হাজতীকে মারপিট ও সরকারি কাজে বঁাধা দেয়ার ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় কোতয়ালি থানায় মামলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১২টার দিকে যশোর জজ আদালতের নিচতলায় বারান্দায় রেকর্ড রুমের সামনে।
আটক দুইজন হলো, শহরতলীর শেখহাটি এলাকার মৃত লুঃফর রহমানের ছেলে সোহেল রানা (৪৫) এবং শহরের পুলিশ লাইন এলাকার আব্দুল কাদেরের ছেলে আব্দুল মাজেদ (৪২)।
কোর্ট পুলিশ সদস্য এটিএসআই আতিউর রহমান জানিয়েছেন, তিনি জজ কোর্টে ডিউটিতে ছিলেন। বৃহস্পতিবার এসসি ১৬২৭/২৫ নম্বর মামলার দুই আসামি তালবাড়িয়া গ্রামের শফিকুল ইসলাম ও সুমন ইসলাম এবং শার্শা থানার অপর একটি মামলার আসামি শামীমকে জজ আদালতের এজলাসে নিয়ে যায়।
এজলাস শেষ হয়ে গেলে তাদের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নিচে হাজত খানায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। বারান্দায় পৌছালে আসামিদ্বয় পুলিশ হেফাজতে থাকা আসামি শফিকুলকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে। তাকে এলোপাতাড়ি মারপিট করে। পুলিশ ঠেকাতে গেলে তাদের কর্তব্যকাজে বঁাধা দেয়। এ সময় অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা এসে ওই দুইজনকে আটক করে। পরে তিনি বিষয়টি কোর্ট পুলিশ পরিদর্শককে জানান এবং থানায় মামলা করেন।