সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, যা জানালেন চিকিৎসক

সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন, যা জানালেন চিকিৎসক

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

মুন্সীগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার হওয়া সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।তার শরীরের ভেতরে ও বাইরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই বলে জানিয়েছেন ময়নাতদন্ত সম্পন্নকারী চিকিৎসক শেখ মো. এহসান।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুন্সীগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্তের পর বিভুরঞ্জনের মরদেহ তার ছোট ভাই চিররঞ্জন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুপুর সোয়া ১টায় ফ্রিজিং গাড়িতে করে মরদেহ নিয়ে ঢাকার বাসভবনের উদ্দেশে রওয়ানা হয় পরিবার।

বিভুরঞ্জন সরকারের ছোট ভাই চিররঞ্জন সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করব।

তিনি বলেন, প্রথমে মরদেহ তার সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় কিছু সময় রাখা হবে। তারপরে সবুজবাগের বরেদেশ্বরী কালীমন্দিরে সৎকার করা হবে।

এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা- জানতে চাইলে চিররঞ্জন বলেন, এ বিষয়ে আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব।

কলাগাছিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ পাঠান জানান, মরদেহ হস্তান্তর করার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

